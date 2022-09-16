В Самаре появился тариф для совместных поездок в Яндекс Go

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Жители Самары теперь могут совершать поездки на такси по тарифу “Вместе”. Он доступен только во время высокого спроса. Если пользователь выберет тариф "Вместе", к нему по пути сможет присоединиться еще один человек, а стоимость поездки будет ниже. При этом тариф выгоден и для водителя: он выполняет два заказа одновременно, получая оплату за каждого попутчика отдельно.

Тариф доступен в приложении только в периоды высокого спроса и тогда, когда вероятность найти другого пользователя для совместной поездки наибольшая. После выбора нового тарифа алгоритм автоматически подбирает второго пользователя с самым подходящим маршрутом. Так, водителю не придется тратить время на ожидание нового заказа – он просто заберет по пути второго пользователя.

С новым тарифом пользователи смогут экономить на своих регулярных маршрутах. Например, многие ездят на такси от дома до работы и обратно. Выгода в таких поездках может достигать 40% при том, что время в пути может увеличиться в среднем всего на 10 минут.

Важно учитывать, что при выборе тарифа “Вместе” в машине могут быть только два пользователя – по одному месту на каждого. Сервис заранее уведомляет водителя и обоих пользователей, что поездка будет совместной.