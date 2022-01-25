В Самаре построят большую парковку на Московском шоссе

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В Октябрьском районе Самары появится новый транспортный объект. Мэрия разрешила использовать под автостоянку участок на Московском шоссе. Постановление подписала глава города Елена Лапушкина.

— Предоставить ООО «Группа компаний Анион» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5318 кв. метров на Московском шоссе под хранение автотранспорта, — следует из постановления мэра.

Судя по представленным данным, под автостоянку хотят использовать участок, который входит в границы территории бывшего ГПЗ-4. Площадка расположена рядом со зданием IT-парка. И кстати, парковка на 750 мест входила в планы развития этого заведения, пишет 63.ру.

Фото: pixabay.com