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В Самаре пользователям Whoosh стали доступны самокаты Okai с эргономичной конструкцией руля и широким основанием. Данная модель создана специально для кикшеринга и оборудована собственным программным обеспечением Whoosh для стабильной и безопасной работы в городской среде.

Компания Whoosh ввела в обращение новую модель самокатов в двух городах России – Самаре и Тюмени. В обоих городах более 80% поездок пользователи совершают по транспортному сценарию, это значит, пилот новых для рынка моделей позволит опробовать их с учётом высокой загрузки в реальных климатических и ландшафтных условиях.

Самокаты Okai модели ES600 разработаны и произведены одноимённой китайской компанией и уже используются крупнейшими кикшеринговыми сервисами по всему миру. Принципиально иная конструкция, с крупными колёсами и изогнутым эргономичным рулём, позволяет человеку комфортно стоять на самокате во время поездки. Все устройства Whoosh оборудованы собственным программным обеспечением, а значит скорость новых моделей тоже технически ограничивается компанией до 25 км/ч и автоматически снижается до 15 км/ч при въезде в медленные зоны.

“Мы, прежде всего, технологическая компания, не сосредотачиваемся на одной конкретной модели, следим за мировыми трендами и пробуем или изобретаем сами новые подходы. В конце сезона обработаем данные по пилоту с новой моделью самоката, которые мы получим, и обратную связь от пользователей, что в самокате понравилось, а что мы могли бы доработать”, – сказал Дмитрий Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh.

Компания Whoosh работает на собственной технологической платформе и имеет возможность подключать самые современные модели самокатов, которые уже стали популярными во многих странах мира. Каждый самокат Okai оборудован IoT-модулем и электроникой, разработанной и Whoosh, управляется удалённого по стандартам компании. Так, сервис контролирует скорость устройств, их состояние, оперативно реагирует в случае повреждения или угона.

Самокаты оснащены бесконтактным зарядным устройством для смартфона, яркими фарами и сигнальными фонарями, а переднее колесо увеличено в диаметре, что обеспечивает более ровный ход на дорогах с разным покрытием, например, асфальтовым и мощёным.

В бесплатной “Школе вождения”, которая пройдёт офлайн в Самаре и Тюмени в начале лета, каждый пользователь получит навыки безопасного управления в городе и сможет потренироваться управлять самокатом, в том числе и новой моделью Okai, под присмотром опытного инструктора. Онлайн-школа вождения доступна каждому пользователю Whoosh в любое время на сайте сервиса и в приложении.