В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по нормативам парковок в новостройках

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В итоге "против" высказались 346 человек, "за" - 527.

Напомним, речь идет о расчете количества машиномест при строительстве дома не на квартиру, а исходя из площади жилья - 100 кв. метров. Соответствующие изменения необходимо внести в Правила землепользования и застройки Самары. Обсуждения проекта проходили с 6 по 27 июля.

Из тех, кто высказывался против нововведений, часто аргументировали позицию указанием на острую нехватку парковок в текущих условиях, уже построенных домах, что приводит к хаотичной "оккупации" машинами дворов, газонов и детских площадок, в том числе на соседних территориях.

Кроме того, самарцы вносили свои предложения относительно нормативов машиномест. Так, предлагалось предусматривать парковку на каждую квартиру любого метража или по площади, но в сторону уменьшения - чаще до 30-40 кв. метров, пишет Волга Ньюс.