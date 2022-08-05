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В Самаре планируют отменить маршрутки №247, №297 и №266

5 августа 2022 22:26
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В Самаре планируют отменить маршрутки №247, №297 и №266

В Самаре могут отменить маршрутки №247, №297 и №266. В адрес департамента транспорта поступили заявления от перевозчиков.

По информации, указанной в пояснительной записке к проекту постановления администрации областного центра о внесении изменения в реестр маршрутов, в регионе могут отменить автобусные маршруты №247 «Завод Экран – 6-й причал», № 266 «Юнгородок – Железнодорожный вокзал», № 297 «Завод «Экран» - 6-й причал». Отмена связана с неустойчивым пассажиропотоком.

После анализа рабочей группы дептранса приняли решение об отмене. Пока неизвестно, появятся ли новые маршруты, пишет Самара-КП.

 

Теги: Городской транспорт

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