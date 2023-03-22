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В Самаре оценили стоимость проезда на автобусе в 51 рубль

22 марта 2023 10:45
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В Самаре оценили стоимость проезда на автобусе в 51 рубль

В мэрии Самары заявили о планах по изменению тарифов на проезд в общественном транспорте. Соответствующая информация указана в одном из постановлений администрации. 

Городская мэрия планирует внести поправки в постановление о стоимости проезда в общественном транспорте. Речь идет о пассажирских перевозках автобусами, пишет ГТРК Самара. 

«Специальная комиссия решила установить регулируемые тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транспортом из расчета 51 рубль 12 копеек за проезд одного человека», — сообщается в проекте постановления.

За провоз одной единицы багажа тариф такой же — 51 рубль 12 копеек. В проекте указано, что эти цифры применяются для расчета субсидий перевозчикам, чтобы возместить часть затрат, связанных с обслуживанием муниципальных маршрутов. 

Выходит, что представленные цифры — это себестоимость проезда на общественном транспорте. Билеты в городских автобусах сейчас стоят дешевле — 35 рублей за наличный расчет, и 32 за оплату по карте. Расхождение в суммах покрывают за счет средств местного бюджета. 

Напомним, ранее в мэрии заявляли, в 2023 году в Самаре тарифы на проезд в общественном транспорте увеличивать не планируют. 

Теги: Городской транспорт

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