В Самаре открыли навигацию на Волге

288

Жителей правого берега Волги домой начали доставлять на теплоходе «ОМ». В Самаре досрочно открыли пассажирскую навигацию.

Как сообщили в «Самарском речном пассажирском предприятии», теплоход «ОМ» курсирует между Самарой и пристанью Подголятино, которая находится недалеко от Рождествено. До самого села теплоход пока не доезжает. Это связано с тем, что пока Рождественская Воложка заполнена льдом.

Из Самары первый рейс отправляется в 06:00, последний — в 18:30. Подробное расписание движения можно посмотреть здесь. В графике движения возможны изменения из-за погоды, пишет 63.ру.