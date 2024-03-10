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В Самаре открыли движение под путепроводом магистрали "Центральная"

10 марта 2024 12:39
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В Самаре открыли движение под путепроводом магистрали "Центральная"
 

Транспорт, следующий в поселок Петра-Дубрава и микрорайон Кошелев-Парк, теперь проезжает под мостом, минуя дублер и развороты.

На днях в регионе строительство долгожданной магистрали "Центральная" вышло на новый уровень: жители Волжского района впервые за много лет смогли оценить удобство прямого проезда в поселок Петра-Дубрава. Более 10 лет сельчане должны были делать по дороге крюк около километра, чтобы попасть в этот населенный пункт, еще год с начала строительства - объезжать место возведения путепровода по грунтовке.

Напомним, в 2005 году началось активное строительство магистрали "Центральная" мимо поселка Петра-Дубрава в сторону города, однако работы были не окончены: за четыре года построили около 11 км дороги, не доведя ее до города, и финансирование проекта прекратилось. Работы возобновились в 2023-м.

Первый этап строительства включает в себя обустройство трассы от Ракитовского шоссе до Обводной дороги, а также двух путепроводов. Общая протяженность составит 14 км. Второй этап - возведение дороги от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова протяженностью 4,9 км, пишет Сова.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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