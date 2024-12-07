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В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города

7 декабря 2024 11:25
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В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города

В ближайшее время будут заключать договора и уже с 1 января более 300 автобусов выйдут на городские маршруты. 

Все машины у перевозчиков - не старше 2023 года выпуска. Это принципиальное требование, которое вырабатывалось вместе с Правительством области. Новая техника обеспечит не только комфорт, но и безопасность, и бесперебойную работу общественного транспорта. Все мы понимаем, что старые автобусы чаще ломаются из-за технического несовершенства и физического износа. 

Вводится жесткий контроль за работой перевозчиков. Будут проверять соблюдение графика, состояние подвижного состава, возможность безналичной оплаты проезда. Перевозчик должен будет брендировать автобусы и обеспечить кондукторов и водителей спецодеждой. Штрафы предусмотрены. 

Транспорт большой вместимости выйдет на маршруты №№ 2, 9, 24, 34. 

Кроме того, с 1 января меняется маршрут автобуса №87 – он будет подвозить ближе к станции метро «Кировская». Автобус №91 будет возить до НФС на улице Советской армии. 

Добавится новый маршрут - №90. Он будет следовать от Парка дружбы народов через исторический центр Самары, и таким образом свяжет микрорайон «Волгарь» и автостанцию «Аврора».

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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