Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ограничили скорость движения на улице Демократической
В Самаре ограничили скорость движения на улице Демократической
В администрации Самары обсудили подготовку города к месячнику по благоустройству 
В Самаре обсудили подготовку города к месячнику по благоустройству 
В России стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ
В России стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ
Прокуратура не стала требовать запрета WhatsApp в России
Прокуратура не стала требовать запрета WhatsApp в России
Грушинскую поляну превратят в Ландшафтный парк
Грушинскую поляну хотят превратить в Ландшафтный парк
Жителям Самарской области советуют не делать вложения в сахар
Жителям Самарской области советуют не делать вложения в сахар
В Госдуме предложили альтернативу молочным тетрапакам
В Госдуме предложили альтернативу молочным тетрапакам
Врачи больницы им.В.Д.Середавина проходят обучение с помощью очков виртуальной реальности
Врачи больницы им.В.Д.Середавина проходят обучение с помощью очков виртуальной реальности
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.95
-0.85
EUR 114.4
-1.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Тольяттинцев приглашают на лекцию о волонтерстве
Полицейские и общественники региона провели акцию «Осторожно, мошенники!»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре ограничили скорость движения на улице Демократической

21 марта 2022 14:05
42
В Самаре ограничили скорость движения на улице Демократической

В Самаре ограничили скоростной режим на участке улицы Демократической от улицы Ташкентской до Волжского шоссе. Теперь ехать по нему можно не быстрее 50 километров в час.

Как отмечают в ГИБДД Самарской области, на данном участке работают комплексы автоматической фиксации нарушений правил движения, поэтому тех, кто решит разогнаться, будут ждать штрафы. Правоохранители убедительно просят водителей быть предельно внимательными и не превышать скорость. К слову, на этом участке Демократической уже вводили ограничение. Причиной этому послужили колеи на дороге, пишет ГТРК Самара.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре утвердили себестоимость проезда на метро
21 марта 2022, 12:47
В Самаре утвердили себестоимость проезда на метро
Проект документа чиновники представили больше месяца назад. Транспорт
114
Дмитрий Азаров: Планы по строительству метро в Самаре реализуем”
18 марта 2022, 13:50
Дмитрий Азаров: “Планы по строительству метро в Самаре реализуем”
Работы над новой станцией самарской подземки продолжатся в этом году несмотря ни на что, заверил губернатор Дмитрий Азаров. Строительство
568
В Самаре 18 марта изменится автобусный маршрут №24
18 марта 2022, 10:14
В Самаре 18 марта изменится автобусный маршрут №24
Напоминаем про ограничения для грузовиков: в Самаре фуры не смогут проехать по нескольким улицам. Транспорт
659
  • Консультант плюс
В центре внимания
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
21 марта 2022  12:38
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
137
Расписание переправ Самара-Рождествено перевели на летнее время
21 марта 2022  12:27
Расписание переправ Самара-Рождествено перевели на летнее время
135
Дмитрий Азаров: Баскетбольная Самара будет играть в Единой лиге ВТБ»
21 марта 2022  11:48
Дмитрий Азаров: «Баскетбольная «Самара» будет играть в Единой лиге ВТБ»
151
На окраине Самары построят две школы и поликлиники
21 марта 2022  09:54
На окраине Самары построят две школы и поликлиники
293
Дмитрий Азаров поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником
20 марта 2022  10:23
Дмитрий Азаров поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником
551
Весь список