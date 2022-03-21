В Самаре ограничили скорость движения на улице Демократической

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В Самаре ограничили скоростной режим на участке улицы Демократической от улицы Ташкентской до Волжского шоссе. Теперь ехать по нему можно не быстрее 50 километров в час.

Как отмечают в ГИБДД Самарской области, на данном участке работают комплексы автоматической фиксации нарушений правил движения, поэтому тех, кто решит разогнаться, будут ждать штрафы. Правоохранители убедительно просят водителей быть предельно внимательными и не превышать скорость. К слову, на этом участке Демократической уже вводили ограничение. Причиной этому послужили колеи на дороге, пишет ГТРК Самара.