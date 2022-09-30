Я нашел ошибку
Главные новости:
В Новокуйбышевске мужчина предстанет перед судом за попытку наркозакладок
В Новокуйбышевске мужчина предстанет перед судом за попытку наркозакладок
В Самаре ограничат движение в центре города в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ»
В Самаре ограничат движение в центре города в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ»
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%
В Самарской области уже более 250 тысяч семей с детьми получили материнский капитал
В Самарской области уже более 250 тысяч семей с детьми получили материнский капитал
66% разработчиков и программистов не имеют профильного высшего образования
66% разработчиков и программистов не имеют профильного высшего образования
За неделю мобилизации спрос на автомобили снизился на треть
За неделю мобилизации спрос на автомобили снизился на треть
Объявлен городской конкурс рисунков в стиле граффити в Тольятти
Объявлен городской конкурс рисунков в стиле граффити в Тольятти
В Сызрани транспортные полицейские изъяли наркотик у пассажира поезда
В Сызрани транспортные полицейские изъяли наркотик у пассажира поезда
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.41
-1.04
EUR 55.41
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре ограничат движение в центре города в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ»

30 сентября 2022 10:19
47
В Самаре ограничат движение в центре города в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области  «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ» с 09:00 до 19:00 2 октября 2022 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети г.о. Самара:

- по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

- по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской.

Также на вышеуказанных участках с 06:00 до 19:00 2 октября 2022 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того с 09:00 до 19:00 2 октября 2022 года городской пассажирский транспорт проследует по временной схеме.

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения, а также со схемой организации движения общественного транспорта, в частности автобусных маршрутов №№ 24 и 92, можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

 

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%
30 сентября 2022, 10:15
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%
К сегодняшнему дню порядка 5 тысяч домов уже получают теплоресурс.  ЖКХ
10
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
29 сентября 2022, 13:15
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
Такое решение было принято по итогам Экспертного совета, который состоялся под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской... Экономика
341
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
29 сентября 2022, 10:51
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
Из-за перекрытия Ново-Садовой изменятся маршруты 4 автобусов. Транспорт
417
В центре внимания
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%
30 сентября 2022  10:15
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%
0
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
29 сентября 2022  13:15
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
341
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
29 сентября 2022  10:51
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
417
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
29 сентября 2022  10:16
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
420
В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева
29 сентября 2022  10:10
В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева
362
Весь список