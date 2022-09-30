В Самаре ограничат движение в центре города в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ»

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области «МОЙ СПОСОБ БЫТЬ ЛУЧШЕ» с 09:00 до 19:00 2 октября 2022 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети г.о. Самара:

- по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

- по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской.

Также на вышеуказанных участках с 06:00 до 19:00 2 октября 2022 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того с 09:00 до 19:00 2 октября 2022 года городской пассажирский транспорт проследует по временной схеме.

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения, а также со схемой организации движения общественного транспорта, в частности автобусных маршрутов №№ 24 и 92, можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.