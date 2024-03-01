В Самаре обсуждают увеличение тарифа на перевозку ручной клади в метро

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Предлагается установить его в размере 92,9 руб. для использования при расчете субсидий.

В Самаре до 13 марта 2024 года проходит сбор мнений и предложений к проекту постановления мэрии об установлении расчетного тарифа на перевозку ручной клади свыше установленных норм внеуличным транспортом.

Предлагается установить расчетный тариф в размере 92,9 руб. Данная величина будет применяться для расчета субсидий, который получит метрополитен на возмещение недополученных доходов.

Тариф начнет действовать с 20 марта 2024 года после принятия документа.

В настоящее время он составляет 81,5 руб. Эта величина действует с 13 декабря 2023 года.

Пассажиры с сентября 2023 года за перевозку клади сверх нормы платят 73,6 руб., пишет СитиТраффик.