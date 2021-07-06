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В Самаре назвали имя лучшего водителя автобуса

6 июля 2021 11:20
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в Самаре назвали имя лучшего водителя автобуса

Транспортное предприятие, осуществляющее перевозку горожан по муниципальным маршрутам, «Самара Авто Газ» сегодня подвело итоги конкурса «Лучший водитель». Сам конкурс стартовал по инициативе профсоюзной организации компании еще в 2020 году.

«Руководство предприятия совместно с профсоюзной организацией решили замотивировать наших сотрудников на эффективную работу даже в такой непростой рабочей обстановке, и приняли решение о покупке автомобиля-внедорожника. Из-за пандемии коронавируса вручение главного приза переносилось несколько раз, и вот сегодня наступил этот долгожданный праздничный день, когда наш сотрудник – лучший из лучших, прошел весь конкурсный отбор и мы ему вручаем супер-приз – автомобиль», - сообщила представитель автотранспортного предприятия  Анна Замыцкая

Выбрать победителя позволила специальная рейтинговая градация. Среди критериев - культура общения с пассажирами, четкое соблюдение правил дорожного движения, безаварийная езда, количество перевезенных пассажиров, соблюдение регламента перевозок. Подсчет рейтинга происходил автоматически. Стоит отметить, что желающих победить было достаточно много, однако, ключи от новенького отечественного внедорожника достались бригадиру маршрута №1 Василию Чупятову, который работает на предприятии уже 5 лет. Маршрут №1 «Красная Глинка – Ж/Д Вокзал» – один из самых сложных в Самаре.

«Я очень ответственно отношусь к своей работе, слежу за техникой. В эту профессию я пришел по стопам отца. Больше всего в работе водителя общественного транспорта мне нравится ответственность. Экипаж должен быть очень внимателен к пассажирам, особенно в такую жару  - вдруг кому-то плохо станет, помощь понадобится. Меня переполняет радость и одновременно шок. Ведь я каждый день проходил мимо этого пьедестала, смотрел на автомобиль, и даже подумать не мог, что заберу от него ключи», - поделился впечатлениями победитель. 

Стоит особо отметить, что тенденция проведения таких конкурсов дает дополнительную мотивацию сотрудникам предприятий на качественное выполнение своих трудовых обязанностей, а также способствует полному включению в рабочий процесс.

Теги: «Самара Авто Газ» автобус водитель городской транспорт конкурс

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