В Самаре нашли незаконный автобусный маршрут

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В твиттере департамента транспорта Самары появилось сообщение о том, что по городу ходит незаконный автобус.

Ранее одна из местных жительниц опубликовала в микроблоге жалобу. Она заявила, что автобус № 48 к, цитата, "ездит как хочет, не соблюдая остановочные пункты". Женщина заметила, что транспорт не остановился на остановке "Клуб Дзержинского", а водитель не дал ей билет.

В ответ на это в дептрансе заявили, что данный маршрут незаконный, и чиновники уже обращались по этому поводу в прокуратуру. О результатах обращения в переписке не сообщается, пишет Самру.ру.