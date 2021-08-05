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В Самаре нашли незаконный автобусный маршрут

5 августа 2021 10:58
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В Самаре нашли незаконный автобусный маршрут

В твиттере департамента транспорта Самары появилось сообщение о том, что по городу ходит незаконный автобус.

Ранее одна из местных жительниц опубликовала в микроблоге жалобу. Она заявила, что автобус № 48 к, цитата, "ездит как хочет, не соблюдая остановочные пункты". Женщина заметила, что транспорт не остановился на остановке "Клуб Дзержинского", а водитель не дал ей билет.

В ответ на это в дептрансе заявили, что данный маршрут незаконный, и чиновники уже обращались по этому поводу в прокуратуру. О результатах обращения в переписке не сообщается, пишет Самру.ру.

Теги: автобус городской транспорт

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