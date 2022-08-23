в Самаре начали отбор перевозчиков на троллейбусные маршруты

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Департамент транспорта Самары объявил два аукциона по выбору перевозчиков на троллейбусные маршруты. Общая стоимость контрактов составит 28,47 миллиона рублей. Срок выполнения работ — с 16 сентября по 31 декабря 2022 года.

В предыдущие годы и сейчас троллейбусные маршруты в Самаре обслуживает муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление». У него есть весьма серьезные проблемы — нехватка персонала и старый транспорт.

Средний возраст самарских трамваев — 20 лет

Но процедура торгов предполагает, что у ТТУ могут возникнуть конкуренты. Теоретически заявиться в качестве участников могут и коммерческие перевозчики — только у них должен быть парк троллейбусов. Об итогах торгов станет известно в сентябре, пишет 63.ру.

Какие маршруты будут работать?

Победитель первого подряда должен будет организовать:

17 520 рейсов по маршруту № 4 «Завод "Металлург"» — «Железнодорожный вокзал», количество троллейбусов — 21 большого класса;

11 432 рейса по маршруту № 12 «Завод "Экран"» — «Железнодорожный вокзал», количество троллейбусов — 15;

10 530 рейсов по маршруту № 13 «Завод "Экран"» — «Кинотеатр "Шипка"», количество троллейбусов — 5;

14 058 рейсов по маршруту № 15 «Завод "Металлург"» — «Железнодорожный вокзал», количество троллейбусов — 13;

9092 рейса по маршруту № 19 «Барбошина поляна» — «Улица Ново-Садовая», количество троллейбусов — 6.

Чиновники дептранса рассчитали, что фактическая стоимость работы перевозчика составит 365,37 миллиона рублей. Еще 2,9 миллиона рублей ему потребуется на покупку и эксплуатацию дополнительного оборудования в трамваях. Но от пассажиров за счет сбора платы за проезд организация получит лишь 50,75 миллиона рублей. Итого стоимость контракта должна составить 317,59 миллиона рублей. Однако дептранс установил ее в сумме 14,84 миллиона рублей. Причиной стало ограничение по финансированию из бюджета. По всей видимости, разницу будут покрывать за счет субсидий.

Второй подряд предусматривает обслуживание:

3000 рейсов по маршруту № 4к «Завод "Металлург"» — «Барбошина поляна», количество троллейбусов — 4;

14 338 рейсов по маршруту № 6 «Губернский рынок» — «Улица Грозненская», количество троллейбусов — 10;

8064 рейса по маршруту № 7 «Завод "Металлург"» — «Троллейбусное депо № 2», количество троллейбусов — 4;

6516 рейсов по маршруту № 8 «Барбошина поляна» — «Завод "Экран"», количество троллейбусов — 4;

704 рейса по маршруту № 9 «Барбошина поляна» — «Завод "Экран"», количество троллейбусов — 1;

3786 рейсов по маршруту № 10 «Клуб "Мир"» — «СЗКС», количество троллейбусов — 1;

2996 рейсов по маршруту № 16 «Губернский рынок» — «6-й причал», количество троллейбусов — 1;

20 456 рейсов по маршруту № 17 «15-й микрорайон» — «Железнодорожный вокзал», количество троллейбусов — 19;

1200 рейсов по маршруту № 18 «15-й микрорайон» — «Завод "Экран"», количество троллейбусов — 2;

9899 рейсов по маршруту № 20 «Железнодорожный вокзал» — «Безымянский рынок», количество троллейбусов — 10.

Судя по расчетам дептранса, фактическая стоимость работы перевозчика составит 335,08 миллиона рублей. Еще 2,7 миллиона рублей ему потребуется на покупку и эксплуатацию дополнительного оборудования в трамваях. Но от пассажиров за счет сбора платы за проезд организация получит лишь 31,68 миллиона рублей. Итого стоимость контракта должна составить 306,17 миллиона рублей. Однако дептранс установил ее в сумме 13,63 миллиона рублей. Причина та же — лимит финансирования из бюджета.

Требования к работе перевозчика или перевозчиков вполне типичные — соблюдение расписания и требований законодательства при перевозке пассажиров. Хотя отдельно выделен пункт по организации входа и выхода в вагоны. Видимо, после истории с автобусным перевозчиком.

— Вход и выход пассажиров предусматривается через все двери транспортных средств. Вход только через переднюю дверь не допускается. На маршрутах должны работать кондукторы. Сбор платы за проезд водителями не допускается, — указано в проектах контрактов.

Судя по документам закупок, работать перевозчик или перевозчики будут по тем тарифам, которые установили городские власти. Каких-либо индексаций не предусмотрено.