В Самаре на ряде маршрутов перевозчику запретят ограничивать вход пассажиров в автобусы

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С 16 сентября как минимум на четырех автобусных маршрутах Самары будет запрещена организация входа пассажиров в салоны транспорта только через передние двери. Условия прописаны в проекте государственного контракта, опубликованном на сайте госзакупок.

Сейчас по заказу департамента транспорта Самары проходит отбор перевозчиков на маршруты № 2, 24, 67 и 70. Подряды общей стоимостью 54,73 миллиона рублей предусматривают перевозку пассажиров в период с 16 сентября по 31 декабря 2022 года.

У перевозчиков должно быть достаточное количество автобусов для работы на маршрутах и соответствующая лицензия. Помимо стандартных требований по соблюдению расписания и схем следования, есть пункт по организации входа и выхода в салоны автобусов. Очевидно, после скандальной истории о новых правилах «Самара Авто Газа».

— Вход и выход пассажиров предусматривается через все двери транспортных средств. Вход только через переднюю дверь не допускается. Предусмотрено наличие работников, выполняющих обязанности кондукторов. Исполнение обязанностей кондуктора водителем не предусмотрено, — указано в проекте контрактов.

Ожидается, что нового перевозчика или перевозчиков выберут в начале сентября. Как это отразится на стоимости проезда и какие еще требования выставили перед подрядчиками — читайте в нашей статье.

Сейчас муниципальные автобусные маршруты обслуживает частный перевозчик — «Самара Авто Газ». Осенью 2021 года компания предприняла первую попытку изменить правила входа в транспорт. Всегда в Самаре люди заходили в автобусы через все двери. Перевозчик же решил, что вход нужно организовать только через переднюю дверь, пишет 63.ру.