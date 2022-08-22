В Самаре на ряде маршрутов перевозчику запретят ограничивать вход пассажиров в автобусы

Я нашел ошибку
Главные новости:
По словам специалиста, в темном винограде больше антиоксидантов и флавоноидов, которые защищают организм от последствий неправильного питания.
Диетолог Дианова: виноград темных сортов максимально полезен для здоровья
За восемь месяцев текущего года специалисты учреждения выполнили на аппарате почти 2800 исследований.
Ультразвуковое оборудование высокого класса помогает врачам Похвистневской ЦРБ выявлять патологии на ранних стадиях
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудники таможенного поста в аэропорту «Курумоч» не дали вывезти в Турцию значительную сумму денег
Алкогольные отравления в течение многих лет занимают ведущее место среди бытовых отравлений в нашей стране по абсолютному числу летальных исходов.
Наталья Вехова: "Алкоголь – яд общетоксического действия, который нарушает работу всех органов и систем"
Мужская команда Самарской области стала бронзовым призером.
В Москве завершился турнир по баскетболу 3x3
В Самарской области работа органов власти в соцсетях началась за несколько лет до принятия документа.
В Самарской области все города и районы запустили официальные паблики во «Вконтакте»
Bosch продаст свои заводы в России
27 августа в Тольятти пройдет большой фестиваль «Южный фест»
27 августа в Тольятти пройдет большой фестиваль «Южный фест»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.13
-0.83
EUR 59.39
-1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
27 августа в Тольятти пройдет большой фестиваль «Южный фест»
Музей Рязанова: кинопоказы, встречи, мастер-классы
На 2 месяца Струковский сад превратился в большую джазовую площадку
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре на ряде маршрутов перевозчику запретят ограничивать вход пассажиров в автобусы

22 августа 2022 09:44
177
В Самаре на ряде маршрутов перевозчику запретят ограничивать вход пассажиров в автобусы

С 16 сентября как минимум на четырех автобусных маршрутах Самары будет запрещена организация входа пассажиров в салоны транспорта только через передние двери. Условия прописаны в проекте государственного контракта, опубликованном на сайте госзакупок.

Сейчас по заказу департамента транспорта Самары проходит отбор перевозчиков на маршруты № 2, 24, 67 и 70. Подряды общей стоимостью 54,73 миллиона рублей предусматривают перевозку пассажиров в период с 16 сентября по 31 декабря 2022 года.

У перевозчиков должно быть достаточное количество автобусов для работы на маршрутах и соответствующая лицензия. Помимо стандартных требований по соблюдению расписания и схем следования, есть пункт по организации входа и выхода в салоны автобусов. Очевидно, после скандальной истории о новых правилах «Самара Авто Газа».

— Вход и выход пассажиров предусматривается через все двери транспортных средств. Вход только через переднюю дверь не допускается. Предусмотрено наличие работников, выполняющих обязанности кондукторов. Исполнение обязанностей кондуктора водителем не предусмотрено, — указано в проекте контрактов.

Ожидается, что нового перевозчика или перевозчиков выберут в начале сентября. Как это отразится на стоимости проезда и какие еще требования выставили перед подрядчиками — читайте в нашей статье.

Сейчас муниципальные автобусные маршруты обслуживает частный перевозчик — «Самара Авто Газ». Осенью 2021 года компания предприняла первую попытку изменить правила входа в транспорт. Всегда в Самаре люди заходили в автобусы через все двери. Перевозчик же решил, что вход нужно организовать только через переднюю дверь, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Из-за Чемпионата России по роллер спорту в Самаре ограничат движение
12 августа 2022, 09:34
Из-за Чемпионата России по роллер спорту в Самаре ограничат движение
Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Транспорт
877
В центре Самары временно ограничат движение
11 августа 2022, 09:37
В центре Самары временно ограничат движение
Общественный транспорт, в частности автобусные маршруты №№ 61, 207, 247, 261, будут двигаться по скорректированной схеме. Транспорт
1133
В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой
09 августа 2022, 09:44
В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой
Это связано со строительством станции метро «Театральная». Строительство
1168
В центре внимания
В Самаре организуют муниципальные сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с автомашин»
22 августа 2022  11:33
В Самаре организуют сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с автомашин»
157
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Государственного флага России
22 августа 2022  09:35
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Государственного флага России
195
Дмитрий Азаров поздравил работников отрасли с Днем воздушного флота России
21 августа 2022  12:39
Дмитрий Азаров поздравил работников отрасли с Днем воздушного флота России
506
Обсудили вопрос профилактики и пресечения правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
18 августа 2022  16:16
Дмитрий Азаров провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка
783
Глава региона нацелил ответственных руководителей на своевременное выполнение работ, от которых зависит качество жизни десятков тысяч людей из братского города. 
16 августа 2022  17:21
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры ЖКХ и социальных объектов города Снежное ДНР
1502
Весь список