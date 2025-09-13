Я нашел ошибку
В Кинельском районе на 200 кв. метрах горели надворные постройки
В Санкт-Петербурге домашний кот стал причиной пожара в квартире
В Самаре 24-летний автомобилист врезался в столб
Минпромторг РФ: такос или суши не могут быть включены в российские турпродукты
Тольяттинец увидел в подъезде дорогой велосипед и сдал его в ломбард
В Самарской области судебные приставы добились ремонта дороги
Онищенко предложил поднять возраст продажи алкоголя
В Самаре на один день изменится маршрут автобуса №34
В Самаре на один день изменится маршрут автобуса №34

13 сентября 2025 10:43
165
В воскресенье, 14 сентября, частично изменится схема работы автобусов на маршруте № 34 в Самаре. По данным департамента транспорта, такое решение принято совместно с перевозчиком и Отделом Госавтоинспекции УМВД России по г. Самара с учетом многочисленных просьб болельщиков, которые в День города планируют посетить спортивный праздник и футбольный матч команд «Крылья Советов» и «Сочи». 

Для улучшения транспортной доступности стадиона «Солидарность Самара Арена» трасса указанного автобусного маршрута временно станет длиннее: по окончании матча подвижной состав направят от Московского шоссе (район «Мерседес-центра» вблизи перекрестка с улицей Алма-Атинской) по улице Ташкентской, проспекту Карла Маркса, улице Алма-Атинской, через остановку «Завод Металлург», далее рейсы будут осуществляться по обычному маршруту. 

Напомним, что с 13:30 до 18:00 для удобства болельщиков будет в целом усилена работа общественного транспорта Самары, курсирующего в районе стадиона. Подробная информация о дополнительном подвижном составе трамваев и автобусов, которые подадут к 17:30 на остановочный пункт «Самара Арена», размещена на официальном сайте администрации Самары https://samadm.ru/media/news/55914/

Ограничение движения по дорогам вблизи стадиона не планируется. Для всех болельщиков будут доступны бесплатные парковки.

Теги: Городской транспорт

