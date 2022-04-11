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В Самаре на 4 дня перекроют улицу Авроры

11 апреля 2022 11:19
119
В Самаре на 4 дня перекроют улицу Авроры

В ближайшие несколько месяцев в Самаре временно изменится схема движения транспорта. Об этом можно судить из постановления, которое опубликовали на сайте мэрии города.

— В дни религиозных праздников (24 апреля, 1 и 3 мая, 11 июня) и в День Победы в городе ограничат движение автомобилей. Запрет не коснется пассажирского транспорта, машин экстренных служб и машин со спецпропусками, — следует из документа.

В эти дни с 07:00 до 16:00 будут перекрыты следующие улицы:

  • улица Авроры на участке от Аэродромной до Партизанской;
  • Аэродромная от Тушинской до Энтузиастов;
  • Ставропольская от Пугачевской до Алма-Атинской;
  • Новосельская от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Также, как следует из постановления, в указанные даты в Самаре запустят спецавтобусы до кладбищ.

Подобные временные ограничения движения вводят в Самаре почти ежегодно. Исключением стал весенне-летний сезон 2020 года. Тогда городские власти отказались организовывать специальные маршруты до кладбищ, а также гражданам временно ограничили доступ в эти места, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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