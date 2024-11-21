В Самаре капитально отремонтируют три вагона метро

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Самарский метрополитен капитально отремонтирует 3 вагона, которые работали на линии с конца 80-х годов. Завершение обновления запланировано на 2025 год, общая стоимость работ – 221 млн рублей.



«Важно уделять особое внимание модернизации и развитию транспортной системы. Мы будем работать над тем, чтобы сделать общественный транспорт более современным, доступным для жителей всех районов и комфортным. Сейчас в разработке амбициозная программа ремонта и модернизации существующей транспортной инфраструктуры и строительство новой, которую предстоит реализовать в ближайшие годы», – сказал и. о. главы города Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara).



Ремонт будет проводиться на базе завода в Санкт-Петербурге. Во время капремонта каждый старый вагон разбирается вплоть до винтика. Монтируется новое оборудование, включая технические средства безопасности.

В период с 2019 по 2023 годы МП «Самарский метрополитен» обновило 32 вагона: закуплен 1 новый состав из 4 вагонов, 28 вагонов капитально отремонтировали.

Фото: Дильдина Светлана