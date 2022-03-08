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В Самаре изменят расписание дачных перевозок

8 марта 2022 13:16
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В Самаре изменят расписание дачных перевозок

В Самаре составили расписание дачных автобусов на 2022 год. Проект постановления разработал городской департамент транспорта.

— С мая по август 2022 года автобусы по дачным маршрутам будут ходить по средам, пятницам и выходным. Некоторые маршруты будут курсировать в нерабочие праздничные дни. Такое же расписание сохранится в сентябре. А в октябре дачные перевозки будут осуществляться только по выходным, — следует из документов.

Чиновники мэрии также предоставили полный список маршрутов, мест, откуда автобусы будут забирать пассажиров, и дачных массивов, куда будут развозить горожан, пишет 63.ру.

Всего в Самаре действует 29 дачных маршрутов. В 2021 году стоимость проезда к садово-дачным массивам сохранили на уровне 2019 года. Гражданам дали возможность проезда с использованием льготных транспортных карт — садово-дачной карты, социальной карты, карты школьника.

Теги: Акценты В центре внимания Городской транспорт

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