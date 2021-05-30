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В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6

30 мая 2021 11:07
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В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6

С 1 июня 2021 года в связи с выполнением необходимых работ по переносу опор контактной сети, устройству подходов к мосту и др. в рамках второго этапа строительства мостового перехода "Самарский" изменится маршрут движения троллейбусов номер 6. Они будут следовать до хлебозавода номер 5 на ул. Главной.   

 До ЖК «Волгарь» горожане смогут добираться автобусами номер 6а. Напомним, их трасса следования дублирует вышеуказанный троллейбусный маршрут.
Обращаем внимание пассажиров на то, что принимаемые меры будут действовать ориентировочно  до 20 августа текущего года.

Просим с пониманием относится к необходимости производства работ и заблаговременно планировать свои поездки.

Теги: В центре внимания городской транспорт схема движения троллейбусы

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