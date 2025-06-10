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В Самаре изменили работу светофора на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской

10 июня 2025 13:05
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В Самаре изменили работу светофора на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской

В Самаре изменили режим работы светофора на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской. Значительно увеличили время горения разрешающего сигнала светофора по проспекту Ленина. Об этом сообщили в городском дептрансе.

«Получилось повысить пропускную способность перекрестка. В последнее время задержек транспорта там не наблюдается, даже в период пиковых нагрузок», – рассказали в пресс-службе.

Больше времени выделили на работу левопоротных секций по пр. Ленина. Учитывая отсутствие встречного потока с улицы Первомайской, время работы светофора по ул. Первомайской сократили до минимальных значений – 25 секунд. Этого хватает пешеходам для перехода дороги.


Изменения внесли в рамках ограничения движения транспорта по ул. Первомайской на участке от проспекта Ленина до улицы Больничной, пишет Самара-КП.

 

Теги: Городской транспорт

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