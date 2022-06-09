В Самаре из-за сгоревшего кабеля временно не ходят трамваи по ул. Ставропольской и Советской

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В Самаре местные жители пожаловались на отсутствие трамваев 8 и 9 июня 2022 года. Оказалось, что общественный транспорт не ходит по улицам Ставропольской и Советской.

- С 15:50 среды, 8 июня, временно закрыто движение трамваев по улице Советской от 15-го микрорайона до улицы Победы. По окончании работ движение трамваев на данном участке будет восстановлено, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Насколько известно, маршруты скорректировали из-за аварии на сетях. На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Алма-Атинской сгорел кабель, который питал трамвайную сеть на улицах Ставропольской и Советской, сообщил «КП-Самара» директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

Пока трамваи № 13, 21, 24 и 25 движутся в объезд. Маршруты № 13 и 21 временно курсируют от Ново-Вокзальной до Барбошиной поляны, а в обратную сторону - до станции метро «Победа». А № 24 и 25 только до рынка в 15-м микрорайоне.