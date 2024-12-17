В Самаре из-за метели изменили маршрут автобуса в сторону Смышляевки

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В Самаре скорректировали маршрут общественного транспорта от автостанции «Аврора» до поселка Аэропорт-2.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями движение автобусов маршрута № 75 осуществляется без заезда на остановку «Аэропорт -2», — сообщили в городском департаменте транспорта.

Срок, на который маршрут скорректирован, в департаменте не назвали. Одно время автобус № 75 следовал от улицы Красных Коммунаров до поселка Аэропорт-2 и обратно. Осенью 2024 года маршрут продлили — автобус стал ездить от автостанции «Аврора», пишет 63.ру.

Из-за снегопада в регионе отменили несколько межмуниципальных и межрегиональных автобусов. По данным на 16 декабря, из расписания движения на сайте Центрального автовокзала Самары пропали все рейсы до Тольятти и аэропорта «Курумоч».