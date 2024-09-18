В Самаре ищут перевозчика на маршрут до рынка «Норд»

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В Самаре объявили конкурс на право перевозок пассажиров по маршруту № 253. Он идет от кинотеатра «Луч» до рынка «Норд».

— Маршрут (его регистрационный номер 98, порядковый — 253) протяженностью 9,9 километра пролегает по улице Магистральной — Зубчаниновскому шоссе (улице Литвинова) — Днепровскому проезду — улице Победы — улице XXII Партсъезда — Заводскому шоссе. Начало движения — 6:00, окончание движение — 22:15. Интервал между автобусами 15 минут. На маршруте должно работать 16 автобусов малой вместимости, — говорится в документах мэрии.

По данным администрации, прием заявок на участие в открытом конкурсе проходит в рабочие дни (с 09:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00, пятница, предпраздничные дни — до 16:00 по местному времени) до 10:00 4 октября 2024 года. Адрес: Самара, Некрасовская, 56, кабинет 15, пишет 63.ру.