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В Самаре хотят построить две канатные дороги

11 мая 2022 09:48
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В Самаре хотят построить две канатные дороги

Власти Самары решили не отказываться от планов по строительству канатных дорог. Об этом можно сделать вывод по документам нового утвержденного Генплана города.

В файлах, которые касаются транспортной инфраструктуры, указаны две канатные дороги: из Самары в Рождествено и с железнодорожного вокзала до Южного города.

На карту нанесли две подвесные канатки: одна красная линия пересекает Волгу, вторая тянется от ж/д вокзала до Южного города

Судя по карте, посадочная станция канатки в Рождествено на левом берегу Волги будет находиться в районе речного вокзала.

Второй проект предусматривает строительство канатной дороги от железнодорожного вокзала до микрорайона Южный город. Мы публиковали видеосхему.

Был еще и третий проект, который звучал в качестве предложения во время обсуждения Генплана: канатная дорога от Струковского сада до острова Поджабный. Но если в итоговых документах этого объекта не оказалось, значит, от него отказались, по крайней мере, на срок действия вновь утвержденного Генплана — до 2037 года.

Впрочем, по словам специалистов, реализовать два проекта канатки и раньше было проблематично из-за их дороговизны. А сейчас к финансовым сложностям прибавились еще и санкции: запчасти для канатных дорог завозят в основном из-за рубежа, пишет 63.ру.

Скриншот: Генлан Самары

Теги: Городской транспорт

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