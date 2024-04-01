В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме

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Уважаемые автомобилисты и жители Самарской области!



С 20 апреля по 1 июня 2024 года в связи с переустройством сетей в рамках реконструкции автомагистрали «Центральная» со строительством участка проспекта Карла Маркса движение автотранспортных средств по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме.



На этот период на шоссе будут установлены временные дорожные знаки.



Просим Вас отнестись с пониманием к временным неудобствам, выбирать объезды и заранее планировать маршруты движения.