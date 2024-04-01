Я нашел ошибку
Главные новости:
Студентка из Самарской области лишилась месячной стипендии из-за мошенников
Студентка из Самарской области лишилась месячной стипендии из-за мошенников
В апреле в России стартует День собственника
В апреле в России стартует День собственника
В Исаклинском районе горел нежилой дом
В Исаклинском районе горел нежилой дом
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
В Самарской области создается кинокластер
В Самарской области создается кинокластер
Жительница Самарской области поблагодарила сотрудников полиции за неравнодушие к проблемам ее семьи
Жительница Самарской области поблагодарила сотрудников полиции за неравнодушие к проблемам ее семьи
В Самаре завершился интенсив с участием представителей ведущих ВУЗов
В Самаре завершился интенсив с участием представителей ведущих ВУЗов
Тольяттинец похищенный у друга телефон сдал в ломбард
Тольяттинец похищенный у друга телефон сдал в ломбард
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.37
0.11
EUR 99.53
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль ФитаЭКСПО
Сотрудники ГИБДД Тольятти рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности
«Жигулёвская долина»: технологические стартапы региона поборются за приз Стартап-тура
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме

1 апреля 2024 12:03
114
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме

Уважаемые автомобилисты и жители Самарской области!

С 20 апреля по 1 июня 2024 года в связи с переустройством сетей в рамках реконструкции автомагистрали «Центральная» со строительством участка проспекта Карла Маркса движение автотранспортных средств по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме.

На этот период на шоссе будут установлены временные дорожные знаки.

Просим Вас отнестись с пониманием к временным неудобствам, выбирать объезды и заранее планировать маршруты движения.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
01 апреля 2024, 11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
При использовании всех поездок в рамках определенного тарифа каждая поездка будет обходиться пассажиру в 31 рубль, 32 рубля, 32,5 рубля и 33 рубля (в зависимости от... Транспорт
75
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
28 марта 2024, 10:59
Временно работу трамвайных маршрутов на улице Ново-Садовой намерены организовать в зависимости от дней недели
Продумана возможность использования дополнительного транспорта – заказных автобусов в количестве 30 единиц.  Транспорт
1811
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
26 марта 2024, 13:06
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
В торгах участвовала только одна самарская компания. Транспорт
600
В центре внимания
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1 апреля 2024  12:03
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
113
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
1 апреля 2024  11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
98
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
31 марта 2024  13:08
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
390
Выставка
30 марта 2024  20:33
Выставка "Друг человека" приглашает самарцев: ФОТО
624
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
29 марта 2024  11:32
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
424
Весь список