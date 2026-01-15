В Самаре автобус №93 пройдет через главные медцентры

Новый автобусный маршрут № 93 стартует на стадионе Самара Арена и доезжает до сквера Санфировой, он соединяет Ново-Садовую с Авророй. Его уже прозвали маршрутом здоровья: 93 маршрут связывает сразу несколько медицинских учреждений города. На его пути следования клиника «Мать и Дитя», Онкоцентр, больница РЖД медицина, детская инфекционная больница и кардиоцентр.

На линии работают 12 современных комфортабельных автобусов большой вместимости. Интервал между автобусами составляет 15 минут. Жители Промышленного и Кировского районов уже оценили возможности нового маршрута.

Еще один новый маршрут появился в Куйбышевском районе. В прошлом году на одной из встреч с горожанами Иван Носков пообещал решить вопрос транспортной доступности соц.учреждений в Волгаре для жителей Сухой Самарки. С 1 января два микрорайона соединили специальные рейсы на маршруте № 5Д. Однако остаются вопросы к интервалу движения. В городском департаменте транспорта заверили, расписание будет корректироваться с учетом пожеланий граждан.

«Будем опять-таки смотреть пассажиропоток, обращения граждан. Ну и будем, соответственно, корректировать расписание. Где-то почаще будет ходить какие-то часы, может будет там интервал, уменьшаться, какие-то увеличим. Потому что тоже сколько людей, столько и мнений. И нужно любой маршрут, как говорится, месяц повозить, а потом уже будет чёткое понимание по комфортности для жителей», – отмечает Владимир Чичев, руководитель Департамента транспорта Администрации г. о. Самара.

С 1 января на 12 городских маршрутах увеличили количество автобусов. В прошлом году существенно обновился автобусный и трамвайный парк. Модернизация транспортной системы в Самаре продолжится, рассказала ГТРК «Самара».