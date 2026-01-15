Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре автобус №93 пройдет через главные медцентры
«Крылья Советов» проведут меньше игр, чем в прошлые зимние сборы
В Сергиевском районе машина сбила мужчину и ребенка
МВД РФ увеличило число пунктов миграционного контроля до 18
Для самарских парков закупят 60 тысяч мешков для мусора
В Самарской области 15 января уничтожено два беспилотника
В Волжском районе перевернулась машина, пострадали двое
В Жигулёвске поймали вора‑неудачника
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В Самаре автобус №93 пройдет через главные медцентры

40
Новый автобусный маршрут № 93 стартует на стадионе Самара Арена и доезжает до сквера Санфировой, он соединяет Ново-Садовую с Авророй. Его уже прозвали маршрутом здоровья: 93 маршрут связывает сразу несколько медицинских учреждений города. На его пути следования клиника «Мать и Дитя», Онкоцентр, больница РЖД медицина, детская инфекционная больница и кардиоцентр.

На линии работают 12 современных комфортабельных автобусов большой вместимости. Интервал между автобусами составляет 15 минут. Жители Промышленного и Кировского районов уже оценили возможности нового маршрута.

Еще один новый маршрут появился в Куйбышевском районе. В прошлом году на одной из встреч с горожанами Иван Носков пообещал решить вопрос транспортной доступности соц.учреждений в Волгаре для жителей Сухой Самарки. С 1 января два микрорайона соединили специальные рейсы на маршруте № 5Д. Однако остаются вопросы к интервалу движения. В городском департаменте транспорта заверили, расписание будет корректироваться с учетом пожеланий граждан.

«Будем опять-таки смотреть пассажиропоток, обращения граждан. Ну и будем, соответственно, корректировать расписание. Где-то почаще будет ходить какие-то часы, может будет там интервал, уменьшаться, какие-то увеличим. Потому что тоже сколько людей, столько и мнений. И нужно любой маршрут, как говорится, месяц повозить, а потом уже будет чёткое понимание по комфортности для жителей», – отмечает Владимир Чичев, руководитель Департамента транспорта Администрации г. о. Самара.

С 1 января на 12 городских маршрутах увеличили количество автобусов. В прошлом году существенно обновился автобусный и трамвайный парк. Модернизация транспортной системы в Самаре продолжится, рассказала ГТРК «Самара».

Теги: Городской транспорт

Новости по теме
Свыше 4 тысяч пассажиров: как работали маршруты до аэропорта Курумоч в новогодние каникулы
14 января 2026, 13:56
Напоминаем, рейсы отправляются от Железнодорожного вокзала в Самаре и ТЦ «Парк Хаус» в Тольятти. Транспорт
326
В среднем за сутки самарское метро перевозит более 31 тысячи пассажиров
14 января 2026, 13:50
В 2025 году самарское метро перевезло более 11,5 миллионов пассажиров. Такие данные о пассажиропотоке опубликованы на сайте метрополитена. Транспорт
346
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
13 января 2026, 14:03
После подготовки рекомендаций региональные власти уточнят точное расположение станций, опираясь на дополнительные геологические и геодезические исследования. Транспорт
546
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
137
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
451
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
440
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
328
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
1038
