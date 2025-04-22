В Самаре автобус №66 будет ходить по-другому

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Утренние и вечерние автобусы маршрута № 66 вернулись на привычную трассу.

Вместо заезда совхоз Кряж и поселок Озерный, транспорт следует прямо по улице Уральской, проезжая остановки «Улица Уральская», «Улица Омская».

Как сообщили в департаменте транспорта, необходимость заезда на данный момент отсутствует. Также это позволит исключить дублирование других маршрутов.

Для удобства местных жителей в прошлом году был запущен автобусный маршрут № 86. На нем горожане могут добраться и до Кряжа, и до Озерного. Сюда же едут автобусы №№ 26, 32 и 36. Транспорт стал ходить чаще – изменения произошли в конце второй декады апреля этого года, пишет ГТРК-Самара.

Фото: Департамент транспорта Самары