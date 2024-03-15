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В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города

15 марта 2024 11:15
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В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Самара в связи с проведением мероприятия «Проводы русской зимы – Масленица» (подробнее о мероприятии – по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/47588/в воскресенье, 17 марта 2024 года, с 08:00 до 18:00 в историческом центре будет временно ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:  

по улице Чапаевской, от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской;

по улице Шостаковича, от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе.

 

Данная ограничительная мера не будет распространяться на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Кроме того, на вышеуказанных участках улиц с 20:00 16 марта 2024 года до 18:00 17 марта 2024 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Помимо этого, в период с 08:00 до 18:00 17 марта 2024 года автобусы, работающие на маршруте № 24, проследуют по скорректированной схеме.

Более подробно с временными схемами  организации дорожного движения, включая движение городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться в приложениях.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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