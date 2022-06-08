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В Самаре 12 июня перекроют пять улиц

8 июня 2022 09:34
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В Самаре 12 июня перекроют пять улиц

В воскресенье, 12 июня, в областной столице пройдет легкоатлетический фестиваль "Королева спорта". В связи с этим сразу на нескольких участках дорог будет ограничено движение транспорта.

Так, проезд будет запрещен 12 июня с 03:00 до 06:00 по Волжскому проспекту на участке от улицы Ульяновской до улицы Маяковского.

С 06:00 до 16:00 также ограничат движение по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской на участке от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали на участке от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Кроме того, автобусы маршрутов № 61, 207, 247, 261 будут курсировать по скорректированной схеме, сообщает ГТРК Самара.  

Кроме того, в субботу и воскресенье, 11 и 12 июня, будет запрещена остановка или стоянка автомобилей на следующих участках:

- по улице Максима Горького - от улицы Венцека до улицы Вилоновской;

- по улице Вилоновской - от улицы Максима Горького до Волжского проспекта;

- по Волжскому проспекту – от улицы Вилоновской до улицы Лесной;

- по улице Лесной – от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

- по Северо-Восточной магистрали – от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой.

Теги: Городской транспорт

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