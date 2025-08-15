В России с сентября введут новый порядок медосвидетельствования на опьянение

Я нашел ошибку
Главные новости:
В регионе продолжает работать тест-мобиль Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД.
Жителей Жигулевска и Похвистневского района приглашают узнать свой ВИЧ-статус
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.77
0.17
EUR 93.06
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России с сентября введут новый порядок медосвидетельствования на опьянение

15 августа 2025 10:08
178
В России с сентября введут новый порядок медосвидетельствования на опьянение

Порядок медосвидетельствования на состояние опьянения обновится и вступит в силу с 1 сентября.

Об этом ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Среди изменений — увеличение интервала между двумя продувами алкотестером.

«Раньше он составлял 15—20 минут, а с 1 сентября будет 15—25 минут. Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ... 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование», — заявил Машаров.

Ещё одно обновление: в направление на химико-токсикологическое исследование ввели обязательное указание на приём лекарственных препаратов.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня в Самаре трамвай №15 будет ходить иначе
15 августа 2025, 11:25
Сегодня в Самаре трамвай №15 будет ходить иначе
Это связано с финалом городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая. Общество
148
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
13 августа 2025, 13:12
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
С каждым годом увеличивается количество людей, которые нарушают действующие правила. Общество
367
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025, 10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
Для удобства пассажиров на рейс выпущены два бесплатных автобусных маршрута. Транспорт
444
В центре внимания
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
35
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
47
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
104
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
15 августа 2025  10:32
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
242
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
15 августа 2025  09:25
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
214
Весь список