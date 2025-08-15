В России с сентября введут новый порядок медосвидетельствования на опьянение

178

Порядок медосвидетельствования на состояние опьянения обновится и вступит в силу с 1 сентября.

Об этом ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Среди изменений — увеличение интервала между двумя продувами алкотестером.

«Раньше он составлял 15—20 минут, а с 1 сентября будет 15—25 минут. Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ... 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование», — заявил Машаров.

Ещё одно обновление: в направление на химико-токсикологическое исследование ввели обязательное указание на приём лекарственных препаратов.