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В России растет спрос на "возрастные" машины

15 апреля 2025 16:10
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В России растет спрос на "возрастные" машины

Россияне стали чаще выбирать бюджетные автомобили и "более старые" марки на подержанном рынке. Среди 100 популярных по продажам моделей около 60% – авто стоимостью до 1,5 млн рублей, сообщил аналитик портала "Дром" Сергей Лагурев.

По его словам, экономическая ситуация в стране и высокая ключевая ставка многим не позволяют взять автокредит на новое или дорогое авто. Поэтому при выборе машины россияне стали чаще смотреть на более дешевые классы или вовсе отказываться от покупки.

"Среди сотни популярных по продажам моделей 59% это авто средней стоимостью до 1,5 млн рублей, а число моделей со средней стоимостью свыше 3 млн рублей составляет 12%", – рассказал он "Российской газете".

При этом за первый квартал текущего года объем предложения автомобилей составил порядка 3 млн объявлений, а средняя цена в них с июля 2024 года держится на уровне 1,8 млн рублей.

Сокращение объема продаж автомобилей связано с регионом: в Центральном и Северо-Западном федеральных округах (ЦФО и СЗФО) квартальные продажи за год снизились на 25% и 23% соответственно. В ЦФО средняя стоимость автомобиля упала на 15% – до 2,8 млн рублей, а в СЗФО падение составило 13% – до 2,4 млн рублей. При этом на Дальнем Востоке и в Сибири, где популярны подержанные японские машины, количество сделок за первый квартал сократилось на 20% и 14% соответственно, а в Южном федеральном округе (ЮФО) и на Урале количество продаж упало на 16%, пишет Смотрим. 

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