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В России предложили создать женские вагоны в метро. Инициативу выдвинул первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

По его мнению, эта мера поможет защитить россиянок от домогательств в общественном транспорте.Письмо с предложением создать женские вагоны Петров направил министру транспорта России Виталию Савельеву.Он подчеркнул, что меньшая часть мужчин занимается домогательствами в общественном транспорте, однако девушки испытывают страх столкнуться с подобным опытом.

Владимир Петров добавил, что в мире подобная практика уже существует. С предложением ввести женские вагоны выступали в 2015 году в Совете Федерации, однако инициатива так и не была реализована, передает Радио Маяк.