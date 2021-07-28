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В России предложили создать женские вагоны в метро

28 июля 2021 13:51
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В России предложили создать женские вагоны в метро

В России предложили создать женские вагоны в метро. Инициативу выдвинул первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

По его мнению, эта мера поможет защитить россиянок от домогательств в общественном транспорте.Письмо с предложением создать женские вагоны Петров направил министру транспорта России Виталию Савельеву.Он подчеркнул, что меньшая часть мужчин занимается домогательствами в общественном транспорте, однако девушки испытывают страх столкнуться с подобным опытом.

Владимир Петров добавил, что в мире подобная практика уже существует. С предложением ввести женские вагоны выступали в 2015 году в Совете Федерации, однако инициатива так и не была реализована, передает Радио Маяк.

Теги: женские вагоны метро

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