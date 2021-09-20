В метро Москвы запустили распознавание лица Face Pay для оплаты проезда

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В метро Москвы запустилась система распознавания лица Face Pay для оплаты проезда. Она доступна в тестовом режиме на всех станциях.

Чтобы принять участие в тестировании, надо заполнить заявку на специальном сайте. Пользователям нужно указать адрес электронной почты и модель смартфона.

После этого на почту придет письмо с инструкциями и ссылками на тестовую версию приложения Метро Москвы с поддержкой Face Pay.

В приложении надо загрузить одну фотографию лица и привязать банковскую карту Visa, Mastercard или МИР.

Затем можно оплачивать проезд в метро с помощью распознавания лица. Для этого надо подойти к турникету, перед которым на полу есть черный круглый стикер «Оплата по биометрии», и посмотреть в камеру. Турникет откроется через 1–2 секунды, а деньги за проезд спишутся с привязанной банковской карты.

15 октября доступ к Face Pay откроется для всех, сообщает iphones.ru.