Система FacePay заработает с 15 октября на всех станциях московского метро

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С 15 октября текущего года на всех станциях московского метро заработает система FacePay для оплаты проезда. Об этом 1 сентября рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, передают "Известия".

«С 15 сентября мы удвоим количество станций. С 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы. Так что фотографируйтесь», — заявил градоначальник в ходе II марафона «Новые знания».

При оплате Face Pay сохраняется бесплатная пересадка на МЦК и МЦД, а персональные данные никому не передаются. Проход по новой технологии осуществляется через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый черный стикер.

Face Pay станет одним из сервисов оплаты. Другие варианты оплаты проезда также сохранятся.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков