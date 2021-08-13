В московском метрополитене открылась фотовыставка «КУЙБЫШЕВ – ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА»

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12 августа 2021 года на станции метро «Выставочная» в Москве состоялось открытие выставки «КУЙБЫШЕВ – ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА», посвящённой 80-летию со дня принятия Государственным комитетом обороны СССР решения об учреждении «запасной столицы» в Куйбышеве и эвакуации столицы СССР Москвы.

Фотовыставка «КУЙБЫШЕВ – ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА» создана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова региональным правительством при организационной поддержке департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и ГУП «Московский метрополитен».

32 стенда, более 150 уникальных фотографий и копий документов отражают историю Победы – ту её часть, которая писалась в г.Куйбышеве.

«Самарская область по праву гордится тем, какой вклад в разгром ненавистного врага внесли жители Куйбышевской области. Полмиллиона её жителей ушли на войну, с фронта не вернулся каждый второй. Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев – «запасной столицей» страны. На волжские берега были эвакуированы около 1 500 организаций, десятки крупных промышленных предприятий. В рекордные сроки было развёрнуто масштабное производство военной техники, оружия и боеприпасов. 47% продукции авиационных заводов страны было выпущено в Куйбышеве. Сюда были эвакуированы Правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, дипломатический корпус, Большой театр СССР, Симфонический оркестр Всесоюзного радио, Ленинградский драматический театр и многие другие учреждения. Сотни тысяч куйбышевцев, среди которых были женщины, старики, дети, подростки – день и ночь работали на заводах, в лабораториях, на колхозных полях, чтобы поставить фронту необходимое оружие, технику и продовольствие», – отмечал в своем поздравительном обращении в честь присвоения Самаре статуса «Город трудовой доблести» к жителям Самарской области Глава региона Дмитрий Азаров.

Присвоение в 2020 году Самаре заслуженного почётного звания «Город трудовой доблести» – торжество исторической справедливости, огромная честь не только для Самары, но и всей Самарской области. За время войны в «запасной столице» Советского Союза было выпущено более 35000 самолетов Ил-2, а также 5000 Ил-10 – это 80% штурмовиков, воевавших с немцами. В цехах местных заводов для фронта изготавливались каждая 5-я авиабомба и каждый 3-й артиллерийский снаряд, было собрано свыше 4 млн подшипников для танков, более 90 тыс. авиационных винтов. Более тысячи танков ежесуточно заправлялись куйбышевским топливом. Именно в Куйбышеве Дмитрий Шостакович дописал и дал премьеру «Седьмой симфонии», отсюда на весь мир сообщал новости от Советского информбюро Юрий Левитан.

Все эти события, происходившие в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, нашли отражение в многогранной фотовыставке «КУЙБЫШЕВ – ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА». В основе отбора контента экспозиции – бережный подход к обработке исторической информационной фактуры. В процессе работы над проектом творческий блок изучил разноплановые источники исторического материала. В итоге, проект собрал уникальные материалы, такие как, например, куйбышевские газеты того времени, архивные документы и уникальные фотографии оборонных предприятий, а также личные фотографии и письма ветеранов.

Выставка призвана напомнить нам об ответственности, о достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является каждый; побудить обратиться к семейной истории и истории своей Родины; узнать ранее неизвестные события, факты военных лет. И задуматься о том, как мы храним оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней.

Выставка продлится до 23 августа 2021 года.