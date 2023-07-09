В России предложили штрафовать за езду на электросамокате вдвоем

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Штраф за езду на электросамокате вдвоем может составлять 1 000 рублей. Это же касается и других средств индивидуальной мобильности. Об этом ТАСС заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

По его словам, фиксировать такие нарушения будет сотрудник ГИБДД. Если за переход в неположенном месте положен штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое, считает Валерий Васильев.

Как сообщалось ранее, за последний год число аварий с электросамокатами и другими СИМ увеличилось более чем на 56 процентов.

Минтранс РФ планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей СИМ за нарушение правил дорожного движения. Ведомство направило свои предложения в министерство юстиции РФ, пишет РГ.