В России ограничат скорость электросамокатов до 25 км/ч

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На всех российских электросамокатах, моноколесах и гироскутерах установят ограничение скорости до 25 километров в час. Введения новых правил добиваются Минпромторг, мэрия Москвы и ФГУП "НАМИ", пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что правила сертификации электрических средств индивидуальной мобильности установят в новом ГОСТе. В поставляемых в страну товарах производители встроят ограничитель скорости, функцию автоматического замедления в парках, а также систему спутникового слежения.

При этом сформулированы требования и к маркировке. Сообщается, что она должна содержать название производителя, класс, максимальную скорость, год производства, мощность и максимально допустимую массу.

Уточняется, что функция "пешеходный режим" будет иметь ограничение 6 км/ч. На данный момент в кикшеринговых самокатах уже существует ограничение скорости. Однако теперь они станут обязательными и для устройств из магазинов.

Глава Союза пешеходов России Владимир Соколов отметил, что сначала нужно закрепить в ПДД статус электросамокатов, определить место их пользователей на дороге, а затем утверждать ГОСТ, пишет СОВА.