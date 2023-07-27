В России начнут проверять личности пассажиров поездов по лицам

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В начале 2024 года в России запустят эксперимент по проверке личности пассажиров поездов дальнего следования по биометрии, а не по паспортам, сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к правительству.

В эксперименте поучаствуют Минцифры, Минтранс и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы). Как прокомментировали в Минцифры, верификация по лицам поможет в таких случаях, когда пассажир забыл документы и не может сесть в поезд. Кроме того, процесс проверки станет быстрее и удобнее.

Использование биометрии не будет обязательным — пассажир сам сможет выбрать способ верификации. По словам Михаила Козлова, главы компании OVISION, которая занимается разработкой систем распознавания лиц, чтобы осуществить задумку, все вагоны поездов придется оснастить планшетами с камерами и специализированным ПО. Альтернативный способ проведения эксперимента — использование уже имеющихся терминалов.