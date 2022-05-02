В России могут ввести обязательное страхование для электросамокатов

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В России могут ввести обязательное страхование гражданской ответственности для владельцев так называемых средств индивидуальной мобильности, в том числе, электросамокатов и скутеров, сообщает РИА-Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД проработать соответствующий вопрос.

В комитете отметили, что анализ аварийности на дорогах позволяет сделать вывод о том, что электросамокаты и подобные устройства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для их владельцев из-за того, что они не оборудованы системами безопасности, при этом способны развивать значительную скорость.

По данным МВД, в 2021 было зарегистрировано 672 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, что почти на 68% выше показателей предыдущего года. В этих происшествиях погибли 20 человек, свыше 700 в том числе 133 ребенка, пострадали. При этом рост числа погибших составил 185%. Сенаторы также предложили МВД проработать ограничение максимальной конструктивной скорости электросамокатов, скутеров, и ввести их разделение на используемые в личных и коммерческих целях.