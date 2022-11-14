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В России из-за санкций сократили 200 маршрутов общественного транспорта

14 ноября 2022 11:25
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В России из-за санкций сократили 200 маршрутов общественного транспорта

На фоне нехватки комплектующих для наземного общественного транспорта, спровоцированной международными санкциями, в 84-х городах России за последний год были сокращены 200 транспортных маршрутов (из них 190 — это автобусные линии, 10 — троллейбусные). Как уточняет РБК, число автобусов за 2022 год сократилось в стране на 7%.

«Число автобусов, заявляемых для работы в этих городах, сократилось на 7% (с 61 тыс. до 56,7 тыс. единиц), суммарный парк троллейбусов и трамваев — на 3% (с 11,9 до 11,6 тыс.)… эти данные могут быть плохим сигналом, свидетельствующим о стагнации систем городских пассажирских перевозок»,— приводятся в материале газеты данные из отчета компании Simetra, занимающейся транспортным моделированием.

По мнению опрошенного изданием представителя ВЭБ.РФ, инфраструктура наземного транспорта в России нуждается в модернизации, потребность финансирования которой составляет приблизительно 1 трлн. руб. В пресс-службе Минтранса уточнили, что в 2022 году на обновление подвижного состава общественного транспорта в российских городах выделено только 2,65 млрд руб.

На фоне санкций ряд региональных перевозчиков объявили о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. В частности, с подобными инициативами выступили местные власти в Воронеже и Перми? пишет Коммерсантъ.

Теги: Городской транспорт

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