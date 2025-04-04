В России хотят ввести биометрию для электросамокатчиков

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Власти России рассматривают введение обязательной биометрической идентификации для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые передвигаются на высоких скоростях. Это обсуждение прошло на совещании в Госдуме 15 марта, с участием представителей МВД, Департамента информационных технологий Москвы, Минцифры и других организаций.

«Власти рассматривают возможность введения идентификации по биометрии для быстрой езды на электросамокатах, электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности», — пишет РБК. Одной из целей введения биометрии является повышение безопасности на дорогах, пишет Ура.ру.

Власти предложили внедрить биометрическую идентификацию в качестве метода усиления безопасности для лиц, занимающихся катанием на электросамокатах. Планируется, что данная мера будет обязательной при езде на скорости от 12 до 25 километров в час. В случаях, когда скорость движения ниже указанных пределов, применение биометрии не будет требоваться. Предполагается, что эксперимент по введению нововведения пройдет в Москве с началом сезона использования электросамокатов в 2026 году.