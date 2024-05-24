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В России хотят внести поправки к закону о локализации машин такси

24 мая 2024 13:56
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В России хотят внести поправки к закону о локализации машин такси

Депутаты Госдумы (ГД) подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о введении обязательных требований по локализации легковых автомобилей такси. Свои предложения главе комитета ГД по транспорту Евгению Москвичеву направили единороссы Николай Будуев, Александр Толмачев и Алексей Говырин, а также заместитель руководителя фракции ЛДПР Станислав Наумов. «Ведомости» ознакомились с предложениями депутатов, пишут Ведомости.

Поправки получены, они будут рассмотрены на комитете в марте, подтвердил «Ведомостям» Москвичев. По существу, депутаты учли большинство замечаний к законопроекту, которые возникли у правительства и общественников, но не были отражены в документе к первому чтению.

Законопроект главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова (представляет Санкт-Петербург) и депутата от «Единой России» Владимира Гутенева, который наделяет правительство правом устанавливать требования по уровню локализации легковых автомобилей такси, был принят ГД в первом чтении 18 января 2024 г. Он вносит соответствующие изменения в 580-ФЗ «Об организации перевозок легковым такси», который вступил в силу 1 сентября 2023 г.

В своих письмах к Москвичеву депутаты предложили вывести из-под действия законопроекта машины таксистов-самозанятых и автомобили повышенных классов комфортности, которые сейчас не выпускают в России, а при расчете локализации техники отказаться от балльной оценки, чтобы таксопарки могли закупать любые машины, собранные в России и странах ЕАЭС (кроме России туда входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения).

В регионах от 98 до 100% перевозок такси приходится на самозанятых на личных автомобилях, для большинства из которых извоз является подработкой, неоднократно говорил «Ведомостям» представитель такси «Максим». На сегодня в соответствии с принятым осенью законом о такси разрешения на работу, по его данным, получили лишь 0,2% от 2,5 млн самозанятых в отрасли.

Кроме того, депутаты предлагают увязать требования о локализации с региональными субсидиями на обновление парка такси, ограничить действие законопроекта только городами федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) либо на уровне регионов выделять ту часть автопарка, которая должна быть представлена машинами локального производства. Помимо этого, депутаты хотят вывести из-под действия проекта автомобили с пробегом. 

Спорный законопроект уже более года обсуждается регуляторами и отраслью. В декабре 2023 г. с резкой критикой документа выступил РСПП, говоря о недопустимости поддержки отечественного автопрома за счет таксистов. Союз, в частности, предложил законодательно установить максимальную наценку на машины такси, которые будут соответствовать требованиям по локализации, и увязать эти требования с выделением субсидий на обновление парка. Это предложение также содержится в поправках ко второму чтению. В ноябре правительство концептуально поддержало этот законопроект, но при условии доработки с учетом замечаний к первому чтению. 

Теги: Городской транспорт

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