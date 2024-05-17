В России хотят переименовать отечественный самолет Superjet

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Отечественный Superjet хотят переименовать, скорее всего, он будет называться «Яковлев». Об этом сообщил глава «Ростех» Сергей Чемезов.

«У нас это все под 'КБ им. А.С. Яковлева' и, я думаю, что так и будет — 'Яковлев'», — сообщил Чемезов в интервью РБК. Он обсуждал вопрос единого бренда для российских гражданских самолетов.

Он подчеркнул, что ребрендинг связан с необходимостью правильного рыночного позиционирования структуры, занимающейся созданием гражданских самолетов. Чемезов также упомянул о создании новой модификации Superjet и о необходимости изменения названия на более российское.