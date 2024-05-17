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В России хотят переименовать отечественный самолет Superjet

17 мая 2024 09:35
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В России хотят переименовать отечественный самолет Superjet

Отечественный Superjet хотят переименовать, скорее всего, он будет называться «Яковлев». Об этом сообщил глава «Ростех» Сергей Чемезов.

«У нас это все под 'КБ им. А.С. Яковлева' и, я думаю, что так и будет — 'Яковлев'», — сообщил Чемезов в интервью РБК. Он обсуждал вопрос единого бренда для российских гражданских самолетов.

Он подчеркнул, что ребрендинг связан с необходимостью правильного рыночного позиционирования структуры, занимающейся созданием гражданских самолетов. Чемезов также упомянул о создании новой модификации Superjet и о необходимости изменения названия на более российское.

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