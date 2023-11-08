В России хотят изменить правила регистрации автомобилей

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, изменяющий правила регистрации транспортных средств. Из перечня документов, необходимых для постановки автомобиля на учет, исчезнет полис ОСАГО, который сейчас обязателен. Эксперты считают, что эти изменения приведут к росту числа водителей без страховки. Подробности — в материале «Известий».

Полис ОСАГО перестанет быть необходимым для регистрации автомобиля в органах Госавтоинспекции. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Государственная дума. Из закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации» предлагают убрать требование, согласно которому «владелец транспортного средства до совершения регистрационных действий <...> обязан заключить договор обязательного страхования».

Эту инициативу авторы законопроекта объясняют тем, что постановка транспортного средства на учет в Госавтоинспекции вовсе не означает, что владелец сразу начинает ездить на нем по дорогам общего пользования. Несмотря на это, действующее законодательство обязывает его иметь полис ОСАГО.

«Государственный учет не налагает на владельца транспортного средства обязанности использования его путем участия в дорожном движении. Зарегистрировав ТС, он может длительное время не пользоваться им. Одновременно необходимо отметить, что ответственность за несоблюдение требований законодательства об обязательном страховании владельцев транспортных средств предусмотрена исключительно в случае выявления указанного нарушения при надзоре за дорожным движением нарушения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как ранее сообщали «Известия», весной с предложением исключить полис ОСАГО из перечня документов, необходимых для постановки ТС на учет, к сенатору Андрею Кутепову обратился начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников. В своем письме руководитель российской Госавтоинспекции отметил, что «ответственность за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств предусмотрена исключительно за выявленные при надзоре за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения».