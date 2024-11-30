В России 30 ноября стартуют розничные продажи LADA Aura

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В субботу, 30 ноября, в России стартуют розничные продажи LADA Aura. Рекомендованная цена начинается от 2,6 млн рублей. Об этом сообщили представители АВТОВАЗа.



Автомобили сначала появятся в дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга, а с декабря 2024 года - в остальных регионах страны. Также в декабре завод нарастит выпуск модели - во второй половине месяца производство составит до 76 машин в день.



LADA Aura оснащена двигателем 1,8 EVO мощностью 122 л. с. и автоматической трансмиссией. Доступны три цвета кузова - черный "пантера", серебристый "платина" и коричневый "кориандр".



Предусмотрены две основные комплектации - Premier и Status. Вторая отличается отделкой салона натуральной кожей, накладными подушками на задних подголовниках, подогревом спинки кресла заднего сиденья, а также улучшенной мультимедийной системой.



Напомним, серийному производству LADA Aura дал старт Президент РФ Владимир Путин. Глава государства оценил бизнес-седан летом 2024 года, пишет Сова.