В России 1 сентября вступил в силу новый федеральный закон о такси

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Документ вводит понятия «легковое такси», «служба заказа легкового такси», «заявитель», «заказ легкового такси», «региональный реестр перевозчиков легковых такси», «региональный реестр легковых такси», «региональный реестр служб заказа легкового такси» и др.

В такси отныне запрещено работать водителям с непогашенной судимостью за средние, тяжкие и особо тяжкие преступления — грабеж, разбой, убийство, изнасилование и некоторые другие. Этот трудовой путь также заказан водителям, у которых более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД или которые были лишены прав спустя менее года с момента предыдущего лишения прав.

Для работы водитель должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, ИП или зарегистрироваться как самозанятый.

Регламентирована и разметка такси. Автомобили должны быть отмечены контрастной цветографической схемой с элементами, расположенными в шахматном порядке. На крыше такси предлагается установить фонарь оранжевого цвета. В салоне должна быть размещена карточка с информацией о перевозчике и водителе.

Также прописаны правила деятельности служб заказа. Например, они должны будут открывать региональные представительства, если ежесуточно в регионе заказы выполняют свыше четырех тысяч машин. Компании обязаны хранить все данные только на российских серверах. Появились реестры легкового такси.

Агрегаторы станут делить ответственность с самозанятыми водителями: в случае ДТП возьмут на себя компенсацию пострадавшему пассажиру. А если сервис будет массово отдавать заказы водителям-нелегалам, его могут лишить разрешения на работу в регионе.

Служба заказа легкового такси обязана предоставить ФСБ доступ к информационным системам и базам данных.

Если власти конкретного региона ввели требования по аттестации на знание города — придется сдавать экзамен.

Таксисты обязаны соблюдать режим отдыха: теперь им разрешено работать максимум по 12 часов в сутки, но не более 40 часов в неделю, пишет Drom.ru.