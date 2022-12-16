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Сегодня, 16 декабря, в первый рейс вышел обновленный подвижной состав самарского метро. В первый рейс вышел обновленный подвижной состав самарского метро.

Минувшим летом для производства капитального ремонта подвижной состав был направлен в Санкт-Петербург, где специалистами завода «Метровагонмаш» выполнены все необходимые работы. После полного обновления 5 вагонов МП «Самарский метрополитен» в октябре были доставлены в региональную столицу. Такую возможность обеспечила реализация государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области» на 2014-2025 годы, а именно ее подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области».

«Новогодним подарком для пользователей самарского метро стал обновленный состав, состоящий из четырех капитально отремонтированных вагонов. Сегодня мы отправляем его в первый рейс. Сейчас можно с уверенностью сказать, что мы плавно входим в межремонтный цикл. За последние пять лет нам удалось из одиннадцати составов в наличии капитально отремонтировать пять, а также закупить новый поезд. И эта работа продолжается. Надеюсь, что пассажиры такое обновление оценят по достоинству, и горожане будут ездить в них с удовольствием!», - сообщил Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Вагоны после капремонта существенно отличаются от тех, которые еще не были обновлены.

«В первую очередь были проведены работы по повышению безопасности движения поездов. Все вагоны оборудованы автоматической системой пожаротушения, которая располагается в отсеках, системами видеонаблюдения, позволяющими обеспечить контроль за ситуацией во время движения. Кроме того, в межвагонных пространствах установлены предохранительные устройства – перегородки для исключения вероятности падения пассажиров между вагонами состава», - отметил директор МП «Самарский метрополитен» Сергей Шамин.

Также продолжается и работа по оснащению станций метрополитена техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Среди них – новые рамки металлодетекторов и интроскопы.

Работы по обновлению подвижного состава самарского метрополитена будут продолжены. В 2023 году планируется капитально отремонтировать ещё 10 вагонов, войдя, таким образом, в межремонтный цикл, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации