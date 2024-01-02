Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
3 января в Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
Врач рассказал о пользе бани.
Врач: банные процедуры действуют успокаивающе на нервную систему, снижая уровень стресса и тревоги
Без визита в травмпункт и с пользой для здоровья.
Самарский врач-травматолог напомнил о правилах активного отдыха зимой
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 3 января в Самарской области ожидается усиление ветра, метель туман
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
Зимние забавы на площади Куйбышева ожидают самарцев
Зимние забавы на площади Куйбышева ожидают самарцев
Вход свободный.
На территории Самарской олимпийской деревни-2024 «Семейные традиции» пройдет мастер-класс по регби
Следователям предстоит разобраться с ЧП в одной из школ Тольятти.
Следователям предстоит разобраться с ЧП в одной из школ Тольятти
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.69
-0.61
EUR 99.19
-1.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 4 января на новогодний праздник!
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары

2 января 2024 14:38
143
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары

В ночь на Рождество, с 6 на 7 января 2024 года, будет усилена работа общественного транспорта Самары. По окончании праздничных богослужений в 02:00 – 02:30 организуется подача дополнительного подвижного состава – традиционно автобусы будут ожидать горожан около 5 храмов: возле Покровского кафедрального собора, храма во имя Петра и Павла, храма в честь Святого Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского и Софийского соборов. 

 Напомним также, вплоть до 8 января наземный электротранспорт и метрополитен работают по расписанию выходного дня. Автобусы курсируют по такому же графику (с 06:00 до 24:00).

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
31 декабря 2023, 11:54
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
В ночь с 31 декабря на 1 января трамваи и троллейбусы проследуют до 03:00. Транспорт
1441
"Новогодний маршрут" в Самаре уже в рейсе
28 декабря 2023, 15:52
"Новогодний маршрут" в Самаре уже в рейсе
В этот раз горожанам дарят вкусные и полезные подарки, школьникам – транспортные карты, а самым маленьким пассажирам – сладкие презенты. Транспорт
922
В новогоднюю ночь в Самаре будет продлена работа общественного транспорта
26 декабря 2023, 19:59
В новогоднюю ночь в Самаре будет продлена работа общественного транспорта
Отметим, что массовых мероприятий и салюта в Самаре в новогоднюю ночь не планируется. Транспорт
922
  • Требуется журналист
В центре внимания
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
2 января 2024  14:38
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
132
Новый год принесет жителям Самарской области в том числе и рост цен на услуги ЖКХ.
2 января 2024  12:59
Новый год принесет жителям Самарской области в том числе и рост цен на услуги ЖКХ
346
Новый 2024 год пройдет под знаменем Деревянного Дракона
1 января 2024  09:52
Новый 2024 год пройдет под знаменем Деревянного Зеленого Дракона
820
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Новым Годом
31 декабря 2023  23:50
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Новым Годом
1329
Самарцев приглашают на массовые катания на льду
31 декабря 2023  15:58
Самарцев приглашают на массовые катания на льду
1146
Весь список